В Тахтамукайском районе Адыгеи спустя год задержали магазинных воров

Поиски подозреваемых в краже продлились год. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тахтамукайском районе Адыгеи задержали подозреваемых в краже вещей из магазина одежды. С заявлением о пропаже сотрудники торговой точки обратились в полицию еще в августе 2022 года. Полицейским удалось выйти на след предполагаемых воров только спустя год. Оказалось, что к исчезновению собственности магазина причастны две подруги, ранее работавшие продавцами-консультантами здесь же.

«В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудникам полиции накануне удалось установить личности сразу двух похитительниц. Ими оказались 18-летняя местная жительница и 22-летняя девушка, проживающая в городе Краснодаре. Стражи правопорядка выяснили, что обе подозреваемых устраивались работать в данный торговый павильон еще летом 2021 года, однако, в марте 2022 в одно время решили уволиться. По предварительным данным, именно в этот период они и совершили противоправные действия», - сообщили в пресс-службе ГУ МДВ России по Адыгее.

Девушки стали фигурантками уголовного дела, возбужденного по статье «Кража». Им грозит несколько лет лишения свободы.