Вениамин Кондратьев: Краснодарский край - с нашим президентом

Вениамин Кондратьев поддержал позицию президента страны. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Президент России Владимир Путин вечером 26 июня выступил с обращением к обществу. Глава государства поблагодарил жителей России за выдержку, патриотизм и сплоченность. Он отметил твердую позицию по поддержке конституционного порядка, которую заняли общественные организации, религиозные организации, политические партии, а также все гражданское общество.

«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами „Ни шагу назад!“ гибнут наши товарищи. Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в мятеж, лгали им, толкали их на смерть, на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода — братоубийства — хотели враги России и неонацисты в Киеве и их западные покровители», — заявил президент.

Губернатор Краснодарского края прокомментировал обращение Владимир Путина.

- «Важное обращение лидера России. Краснодарский край - с нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным!» - сообщил Вениамин Кондратьев.