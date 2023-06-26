Жителя Адыгеи подозревают в убийстве матери

Жителя Майкопа подозревают в убийстве матери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении жителя Майкопа возбуждено уголовное дело об убийстве матери. Согласно материалам дела, в июне 2023 года 39-летний мужчина решил убить свою 70-летнюю мать, с которой они проживали вместе. Он приобрел на одном из рынков города топор, которым нанес не менее трех ударов по голове спящей 70-летней женщине.

«В дальнейшем он спрятал топор в ванную комнату и, пытаясь скрыть реальные обстоятельства получения матерью травмы, вызвал скорую медицинскую помощь. Врачам он сообщил, что она упала и ударилась головой» - рассказали в СУ СК России по Адыгее.

Врачи неотложки вызвали на место сотрудников полиции. Полицейские практически сразу же обнаружили в ванной комнате окровавленный топор. На скорой помощи 70-летняя потерпевшая была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.