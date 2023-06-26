Житель Краснодара пойдет под суд за убийство друга

Подробности дела сообщили в прокуратуре. Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В Краснодаре направлено в суд уголовное дело в отношении 30- летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве товарища. Как становится ясно из материалов дела, мужчины распивали алкогольные напитки в апреле 2023 года. В какой-то момент между приятелями возник конфликт, переросший в поножовщину.

«По версии следствия в период в ночь с 15 на 16 апреля 2023 года, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился по месту своего жительства в доме совместно со своим знакомым, где между ними произошла ссора на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ходе которой нанес удар в область ключицы кухонным ножом. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. На время расследования уголовное дела в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинительное заключение по уголовному делу направлено в суд для рассмотрения по существу.