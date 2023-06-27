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НовостиОбщество27 июня 2023 4:43

Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла в Сочи

На ней было представлено более 1100 вакансий
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Свои вакансии представили 23 городские организации.

Свои вакансии представили 23 городские организации.

В Сочи состоялась Всероссийская ярмарка трудоустройства. Мероприятие прошло в Зимнем театре. На ярмарке было представлено более 1100 вакансий разных направлений.

«Свои вакансии представили 23 городские организации. Соискатели смогли не только ознакомиться с ними, но и непосредственно на месте пройти собеседование с работодателями», - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, студенты и школьники из 10 образовательных учреждений также посетили ярмарку труда. Для ребят провели профориентационные мероприятия.