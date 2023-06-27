В Сочи отремонтируют более 200 контейнерных площадок для мусора

В Сочи приведут в порядок около 900 контейнерных площадок до 2025 года.

В Сочи планируют отремонтировать более 200 контейнерных площадок для мусора для конца 2023 года. Кроме этого, на курорт закупили 2000 баков для сбора отходов. Они появится во всех микрорайонах уже в июле.

«Проводится активная работа, направленная на содержание контейнерных площадок в надлежащем санитарном состоянии, а также предотвращение перенакопления на них твердых коммунальных отходов», – уточнил директор департамента городского хозяйства Петр Северов.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», в Сочи приведут в порядок около 900 контейнерных площадок до 2025 года.