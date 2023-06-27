Питомники Кубани полностью обеспечивают саженцами садоводческие хозяйства

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Аграрии выращивают на территории Краснодарского края около 7,5 млн саженцев в год. Это позволяет полностью обеспечить посадочным материалом садоводческие хозяйства края и соседних регионов. На развитие питомников сельхозпроизводители получают стимулирующие субсидии.

«Субсидии помогают аграриям уменьшить затраты на обустройство питомников на 20%. За счет планомерной господдержки с 2016 года мы в два раза увеличили производство плодовых саженцев, в 1,7 раз – количество питомников», – сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

На Кубани развиваются 30 питомников. В них выращивают сертифицированный посадочный материал для промышленного садоводства.