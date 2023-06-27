Что произошло за ночь 27 июня в Краснодарском крае

В Краснодарском крае несовершеннолетний велосипедист погиб под колесами автомобиля. Машина выехала на обочину и сбила ребенка.

В Усть-Лабинске задержали мотоциклиста, который сбил подростка и скрылся с места ДТП. Мотоцикл изъяли и поместили на спецстоянку.

Житель Краснодара пойдет под суд за убийство друга. Мужчины сначала вместе распивали спиртные напитки, а затем между ними возник конфликт.

Питомники Кубани полностью обеспечивают саженцами садоводческие хозяйства. Аграрии реализуют посадочный материал в крае и соседних регионов.