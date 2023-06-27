Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 5:53

Синоптики предупредили о возможном граде на Кубани 27 июня

В реках ожидаются подъемы уровня воды
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Над территорией Кубани сгустятся тучи

Над территорией Кубани сгустятся тучи

27 июня в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение, ожидаются дожди и град.

- Сегодня погодные условия над территорией Краснодарского края будут находиться над влиянием фронтальных разделов циклона. Его стараниями плотность облачности в регионе увеличится, местами пройдут дожди, сильные дожди с грозами и порывами ветра, возможен град, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Кроме этого, реки могут выйти из берегов. Жителей региона попросили быть внимательными и осторожны, беречь себя и свое имущество.