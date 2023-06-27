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НовостиКарта Кубани27 июня 2023 6:00

В Анапе произошел пожар в ресторане «Брынза»

Его уже удалось ликвидировать
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе загорелся ресторан.

В Анапе загорелся ресторан.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Анапе загорелся ресторан «Брынза». Пожар произошел на улице Шевченко.

- Сообщение о пожаре поступило в 07:34. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные. В 07:40 по прибытию к месту прибыли первые подразделения. Они установили, что произошло возгорание на первом этаже 9-этажного здания на общей площади 70 м2, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в 07:57 пожар удалось локализовать. В 07:59 ликвидировали открытое горение. В 08:09 ликвидация пожара.

Всего к ликвидации возгорания от МЧС России привлекались 24 человека личного состава. Также 6 единиц техники.