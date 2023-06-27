Новую остановку вводят для «Ласточек» в Сочи.

Новую остановку вводят для «Ласточек» в Сочи. С 1 июля по 30 сентября 2023 года электрички по маршруту Сочи– Аэропорт– Сочи начнут останавливаться на "Известия".

Узнали новое расписание "Ласточек":

№ 6021 Сочи – Аэропорт, отправление со ст. Сочи в 06.50, ОП Известия 07.16, прибытие на ст. Аэропорт в 07.33;

№ 6025 Сочи – Аэропорт, отправление со ст. Сочи в 09.17, ОП Известия 09.44, прибытие на ст. Аэропорт в 10.01;

№ 6027 Сочи – Аэропорт, отправление со ст. Сочи в 09.58, ОП Известия 10.25, прибытие на ст. Аэропорт в 10.45;

№ 6029 Сочи – Аэропорт, отправление со ст. Сочи в 12.25, ОП Известия 12.52, прибытие на ст. Аэропорт в 13.12;

№ 6035 Сочи – Аэропорт, отправление со ст. Сочи в 13.31, ОП Известия 13.58, прибытие на ст. Аэропорт в 14.22;

№ 6041 Сочи – Аэропорт, отправление со ст. Сочи в 18.52, ОП Известия 19.19, прибытие на ст. Аэропорт в 19.36;

№ 6024 Аэропорт – Сочи, отправление со ст. Аэропорт в 06.23, ОП Известия 06.37, прибытие на ст. Сочи в 07.06;

№ 6026 Аэропорт – Сочи, отправление со ст. Аэропорт в 08.23, ОП Известия 08.38, прибытие на ст. Сочи в 09.08;

№ 6030 Аэропорт – Сочи, отправление со ст. Аэропорт в 10.11, ОП Известия 10.31, прибытие на ст. Сочи в 10.59;

№ 6032 Аэропорт – Сочи, отправление со ст. Аэропорт в 12.15, ОП Известия 12.33, прибытие на ст. Сочи в 13.03;

№ 6034 Аэропорт – Сочи, отправление со ст. Аэропорт в 13.33, ОП Известия 13.54, прибытие на ст. Сочи в 14.23;

№ 6042 Аэропорт – Сочи, отправление со ст. Аэропорт в 19.17, ОП Известия 19.36, прибытие на ст. Сочи в 20.05;

№ 6044 Аэропорт – Сочи, отправление со ст. Аэропорт в 20.36, ОП Известия 20.51, прибытие на ст. Сочи в 21.20.

Просьба пассажирам заранее планировать поездку, с учетом изменений в расписании движения пригородных поездов.