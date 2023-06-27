В Адыгее ветром сорвало крышу со здания старого ДК

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Юг России снова испытывает непогода. Синоптики предупреждали о дождях и сильном ветре. Накануне первой под удар попала Адыгея. В поселке Майском Кошехабльского района порывом сорвало крышу со здания старого ДК.

«Здание старого ДК было построено в 1984 году, и в последнее время находилось в аварийном состоянии. Новый сельский дом культуры был построен еще в начале года, но тогда было принято решение не реконструировать старое здание», - сообщают местные паблики.

Дожди накрыли ночью Анапе и Сочи. По данным на утро 27 июня, последствий удалось избежать. Штормовое предупреждение действует до конца дня, в регионе ожидаются подъемы уровня рек.