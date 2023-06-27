В Сочи проверили 50% котельных перед отопительным сезоном

На курорте подготавливаются к отопительному сезону заранее.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский посетил котельную в селе Веселое Адлерского района. На этой неделе здесь завершили плановые работы: прочистили водогрейные котлы, подготовили газовое и электрооборудование, автоматику. Сейчас подача ресурса восстановлена, к зиме все готово. От стабильной работы этой котельной зависит тепло в десятках многоквартирных домов, в школе, поликлинике и двух детских садах.

"На объекте, который город получил во время масштабной олимпийской стройки, обсудили с руководителем «Сочитеплоэнерго» подготовку города-курорта к осенне-зимнему периоду. Сейчас из 80 котельных предприятия почти половину уже проверили, те же высокие темпы и для насосных станций - десять из двадцати полностью готовы", - сообщил Алексей Копайгородский.

На курорте подготавливаются к отопительному сезону заранее. Осенью и зимой с горячей водой и отоплением у людей проблем быть не должно. Везде, где технически возможно, действуют без отключения подачи ресурса, временные ограничения вводят лишь для серьезного ремонта, который обеспечит комфорт жителей и гостей на годы вперед.