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НовостиКарта Кубани27 июня 2023 6:53

В станице под Анапой готовятся к открытию детского молодежного пространства

«Ресурс» начнет работать уже в июле
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/anapaofficial

Фото: t.me/anapaofficial

В станице под Анапой готовятся к открытию детского молодежного пространства. «Ресурс» появился в Гостагаевской

- Реализовать проект помог механизм долгосрочной аренды. Застройщик продемонстрировал пример социально ответственного бизнеса. В итоге, в двухэтажном здании площадью почти 1000 «квадратов» вместо магазинов, как планировалось изначально, появится молодежный центр и классы Детской школы искусств №3, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что центр оснащен мебелью, оргтехникой, аудио- и видеоаппаратурой, спортивным оборудованием. Также внутри есть обеденная зона, гардероб, зал для занятий спортом.

Молодежное пространство будет с 9:00 до 21:00. Возможно центр будет закрываться еще позже.

Планируется, что новое молодежное пространство откроют в июле, ДШИ - 1 сентября.