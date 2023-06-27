Жертвой ДТП на Кубани стала 17-летняя пассажирка иномарки

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Накануне, 26 июня, смертельное ДТП произошло в Красноармейском районе. Водитель Mazda выехал на встречку и влетел в КамАЗ. Один человек погиб.

- Жертвой аварии стала 17-летняя пассажирка легковушки. 21-летний молодой человек со стажем вождения менее одного года – госпитализирован, - сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани через полгода после ДТП, в котором женщина стала тяжелым инвалидом, возбудили уголовное дело.