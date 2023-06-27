В Анапе усилят безопасность спусков к морю. Фото: t.me/anapaofficial.

В Анапе усилят безопасность спусков к морю. Об этом стало известно на штабе РСОТ. Задачу поставил мэр города Василий Швец.

– Все спуски к морю необходимо проинвентаризировать совместно со «Службой спасения. Необходимо довести их до максимально безопасного состояния. Для этого нужно установить систему освещения и видеокамеры, которые будут «заведены» в аппаратно-программный комплекс «Купол», – сообщил глава курорта.

Уточняется, что Василий Швец также поручил ужесточить борьбу с несанкционированной торговлей и фотоживодерами на пляжах и усилить мониторинг общественного транспорта.

Кроме того, участники штаба обсудили вопросы капремонта многоквартирных жилых домов.