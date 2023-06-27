В Сочи за нарушения оштрафовали 24 водителя джиппинг-маршрутов

С владельцами автомобилей и пассажирами госавтоинспекторы провели беседы о безопасном поведении на дороге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники УВД Сочи вместе с инспекторами нацпарка провели операцию «Джипинг». Правоохранители проверяли техническое состояние транспорта, на которых проводят различные экскурсии. Также полицейские требовали лицензии и обращали внимание на соблюдение ПДД.

«С владельцами автомобилей и пассажирами госавтоинспекторы провели беседы о безопасном поведении на дороге, необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По результатам проверки было составлено 24 протокола об административных правонарушениях. Семь водителей проводили экскурсии на технически неисправных джипах, другие семь – нарушили правила перевозки пассажиров. Четырех оштрафовали за нарушение правил перевозки детей. А также было составлено шесть проколов за иные нарушения ПДД.