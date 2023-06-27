В Краснодаре за полгода убрали 680 незаконных рекламных щитов и стендов Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре за полгода убрали 680 незаконных рекламных щитов и стендов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Всего до конца года краевой центр очистят от 830 конструкций.

Специалисты, в частности, уберут 106 рекламных щитов. Из них в настоящее время снесли 84 конструкции. Кроме того, будут убраны 697 информационных стендов, 576 из которых очистили.

«Жесткую политику в этом вопросе будем держать до конца, пока полностью не очистим город от незаконной рекламы и не придадим ему единый современный вид. Цель у нас общая — сделать Краснодар привлекательным и комфортным», – отметил глава города Евгений Наумов.

Кроме того, в Краснодаре приводят к единому стилю фасады на магистральных улицах. А некоторые предприниматели заменили вывески торговых помещений. Напомним, в краевом центре с 1 сентября запретят вывески на иностранных языках. Гордума утвердила изменения в Правилах благоустройства города.