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НовостиОбщество27 июня 2023 8:34

Новую трансформаторную подстанцию построят в Курганинске

Ее мощность составит 400 киловатт
Светлана ОВДЕЙ
Новую трансформаторную подстанцию построят в Курганинске Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новую трансформаторную подстанцию построят в Курганинске Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новую трансформаторную подстанцию построят в Курганинске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Ее мощность составит 400 киловатт.

Трансформаторная подстанция появится на улице Энгельса. Специалисты реконструируют 5,4 км линий электропередачи в районе улиц Набережной и Энгельса.

«Это повысит качество энергоснабжения существующих абонентов и обеспечит возможность подключения новых в северо-западной части города», – отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Всего в Курганинске в 2023 году отремонтируют пять трансформаторных подстанций и 3,6 км линий электропередачи.

В прошлом году в городе обновили девять км линий электропередачи и четыре трансформаторные подстанции.