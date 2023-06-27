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НовостиОбщество27 июня 2023 8:45

На пляжах Сочи усилили контроль за безопасностью

Патрулирование происходит в круглосуточном режиме
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В Сочи установили систему видеонаблюдения «Безопасный город».

В Сочи установили систему видеонаблюдения «Безопасный город».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пляжах Сочи усилили контроль за безопасностью. Ежедневно на улицы выходят 540 полицейских, 100 казаков и 250 дружинников. Патрулирование на набережных происходит в круглосуточном режиме. Также правоохранители следят за тем, чтобы после 22:00 часов на улицах не было детей без родителей.

Стоит отметить, что в Сочи установили систему видеонаблюдения «Безопасный город».

«Комплексом из более чем 2,5 тысяч камер охвачен весь город, объекты жизнеобеспечения и места массового скопления людей, слепые зоны отсутствуют», - заключил замначальника полиции УВД Сочи Роман Поларии.