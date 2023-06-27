На Кубани бывшего сотрудника исправительной колонии осудили за взятку в 50 тысяч рублей Фото из архива КП

На Кубани бывшего сотрудника исправительной колонии осудили за взятку в 50 тысяч рублей. Ему назначили 1,9 года тюрьмы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Осужденный занимал должность начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК № 11 краевого управления УФСИН в Приморско-Ахтарском районе. В сентябре 2021 года он предложил осужденному передать 50 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник колонии должен был предоставить поощрение и положительную характеристику для рассмотрения условно-досрочного освобождения.

«5 сентября 2021 года по просьбе мужчины его родственники перечислили требуемую сумму на вышеуказанный расчетный счет, с которого затем денежные средства по просьбе должностного лица были переведены на расчетный счет его знакомой, которая их обналичила», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

20 сентября подсудимый подготовил и передал сотрудникам колонии рапорт о поощрении осужденного за примерное поведение и участие в воспитательных мероприятиях. После рассмотрения документа осужденному назначили поощрение в виде снятия ранее наложенного взыскания.

«Противоправная деятельность подсудимого была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю», – уточнили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

В суде бывший сотрудник колонии вину не признал, но она была доказана. Ему назначили 1 год и 9 месяцев лишения свободы со штрафом в размере шестикратной суммы взятки – 300 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему на три года запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком.

Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.