В Сочи ежедневно проводят санобработку салонов общественного транспорта

Двери, поручни и сиденья обрабатывают дезинфицирующим раствором.

В Сочи каждый день проводят санитарную обработку салонов общественного транспорта. Транспорт моют не только внутри, но и снаружи.

«Санитарную обработку салонов проводят вручную. Двери, поручни и сиденья обрабатывают дезинфицирующим раствором. Проведенные мероприятия фиксируют в журнале учета», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Кроме этого, убирают и подземные переходы, остановки, ограждения. Каждый день следят и за мусором. Все мероприятия проводят ночью, чтобы не мешать отдыхающим и местным жителям.

«Ежедневно на линии работают мониторинговые группы. Они проверяют санитарное состояние транспортных средств на линии», - заключили в пресс-службе администрации Сочи.