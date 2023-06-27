Камень из желчного пузыря удалили малоинвазивным способом Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре хирурги удалили пациенту камень из желчного пузыря редким способом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Операцию провели в Краевой клинической больнице №2.

Камень из желчного пузыря удалили малоинвазивным способом. Как отмечают специалисты, такие операции чаще проводят эндоскопическим методом. Но этот случай оказался сложнее.

«Камень большого размера застрял в желчном протоке, пришлось искать другие пути решения», – рассказал заведующий отделением ККБ №2 Сергей Щупляк.

Так, хирурги сделали малые проколы и разрез в желчном протоке, через которые успешно извлекли камень. В настоящее время пациента готовят к выписке.

Отмечается, что ежегодно специалисты Краевой клинической больницы №2 проводят свыше 30 тысяч операций, в том числе 2,5 тысячи высокотехнологичных.