Кубанские спортсмены завоевали медали на чемпионате России по спортивной борьбе Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские спортсмены завоевали медали на чемпионате России по спортивной борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Всего борцы выиграли шесть медалей турнира.

Соревнования среди мужчин и женщин проходили в Дагестане. Краснодарский край на чемпионате представляли 16 борцов.

По результатам выступлений золотые медали завоевали Екатерина Полещук из Гулькевичей и Абдулла Курбанов из Краснодара. Второе место занял краснодарец Тимур Бижоев, а третье – представители гулькевичской школы борьбы Александра Скиренко и Кристина Братчикова. Бронзовую награду также завоевала Мария Силина из Белореченского района.

«В Краснодарском крае спортивной борьбой занимается почти 21 тысяча человек, в том числе свыше четырех тысяч – в 58 спортивных отделениях под руководством 305 тренеров», – отметил вице-губернатор края Александр Власов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что спортсмены региона завоевали четыре медали на первенстве мира по подводному спорту. Соревнования прошли в Каире.