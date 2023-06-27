Количество платежей в дистанционных каналах РНКБ впервые превысило 800 тысяч в день

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, в июне 2023 года зафиксировал рекордное количество ежедневных платежей в мобильном приложении "РНКБ 24/7" и интернет-банке. Этот показатель впервые превысил 800 тысяч в день – пиковое значение составило 819 тысяч. При этом среднедневное количество платежей в дистанционных каналах обслуживания составляет более 600 тысяч. Для сравнения, в начале года этот показатель составил в среднем 570 тысяч платежей в день. Всего в прошлом месяце в мобильном приложении и интернет-банке РНКБ пользователи совершили более 18 млн платежей физлиц на сумму около 57 млрд рублей – это на 31% больше по объему, чем в январе 2023 года.

Отметим, что рост количества платежей связан в основном с постоянным расширением функционала мобильного приложения банка и увеличением количества активных пользователей. Так, популярностью пользуется новая функция оформления доставки продуктов из супермаркета при помощи мобильного приложения, которая совершается буквально в несколько кликов. Помимо возможности оформления кредитов наличными и открытия вкладов, в приложении есть раздел для покупки билетов на междугородние автобусные рейсы без визита в кассы автовокзала. А совсем недавно в мобильном приложении получили возможность приобретать билеты на выставки, концерты и в кинотеатры при помощи сервиса "Касса 24".

- Одним из приоритетов работы банка является развитие финансовой грамотности населения, благодаря чему клиенты обучаются работе с дистанционными каналами обслуживания, и в том числе могут оценить преимущества использования финансовых услуг вне офисов банка, - говорит заместитель председателя правления Николай Билан.

В число самых популярных платежей входит оплата коммунальных услуг и услуг связи, а также внутрибанковские переводы и пополнение банковских карт. При этом количество поставщиков коммунальных услуг, по которым пользователь приложения "РНКБ 24/7" может увидеть задолженность в режиме реального времени, постоянно увеличивается.

Сегодня клиенты РНКБ осуществляют дистанционно 96% платежей. В чате мобильного приложения РНКБ можно получить профессиональную консультацию о продуктах, услугах и тарифах физических лиц. Для получения доступа к полному функционалу мобильного приложения рекомендуется регулярно обновлять версию приложения до актуальной.

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