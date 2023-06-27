ВТБ Лизинг в Краснодарском крае передал спецтехнику на 42 млн рублей для решения логистических задач

ВТБ Лизинг профинансировал приобретение и передал два седельных тягача с прицепами на сумму 42 млн рублей для перевозки продуктов питания по крупным городам Краснодарского края включая Краснодар, Новороссийск, Анапа, Армавир, Кропоткин и другие. Транспорт оформлен в финансовый лизинг сроком на 5 лет с минимальным авансом в 5 тыс. рублей. Такие условия позволили заказчику сэкономить оборотные средства предприятия. Поставщиком тягачей выступил официальный дилер марки в регионе ООО «ЮРТО-ТРАК», а поставщиком прицепов - Группа Компаний «Комплексное снабжение «Дон».

В течение срока финансовой аренды заказчик сможет оптимизировать налогооблагаемую базу за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей. Стоимость владения спецтехникой для предприятия снизится на более чем 10,7 млн рублей с учетом применения налоговых преференций.

Новый седельный тягач Dongfeng DFH4180 имеет колесную формулу 4х2, оснащен двигателем в 520 л.с. и 12-ступенчатой коробкой передач ZF. Автомобиль специально адаптирован к российским климатическим и дорожным условиям, отличается улучшенной аэродинамикой, облегченной конструкцией с повышенной прочностью, высококачественными материалами отделки и современным дизайном.