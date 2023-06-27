Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

Жителя Кубани осудят за гибель рабочего под катком. Расследование уголовное дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в феврале 2023 года в Каневском районе. Дорожники укладывали асфальт на участке трассы «Краснодар-Ейск». В какой-то момент 26-летний рабочий, управляя дорожным катком, не заметил асфальтоукладчика, резко изменил направление движения и сбил коллегу.

Пострадавшего госпитализировали, но в тот же день мужчина скончался в больнице. Уточняется, что обвиняемый полностью признал вину.

«Расследование уголовного дела проводилось Каневским межрайонным отделом СУ СК России по Краснодарскому краю. Уголовное дело направлено в Каневской районный суд для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.