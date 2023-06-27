Движение грузовиков ограничат в центре Сочи до 30 сентября

Мэрия рекомендует предпринимателем организовать погрузки или выгрузки товаров с 20:00 до 8:00 часов.

В центре Сочи не смогут передвигаться грузовики массой более двух тонн. Ограничения начнут действовать с 15 июля по 30 сентября. Стоит отметить, что грузовики не смогут передвигаться только с 08:00 до 20:00 часов. В ночное время ехать по центру разрешается.

«Ограничение будет действовать на улицах Виноградной, Войкова, Воровского, Горького, Егорова, Конституции, Кооперативной, Красной, Орджоникидзе, Островского, Парковой, Поярко, Роз, Северной, Советской, Соколова, Театральной, Тоннельной, Черноморской, Юных Ленинцев и переулке Морском», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Мэрия рекомендует предпринимателем организовать погрузки или выгрузки товаров с 20:00 до 8:00 часов.