Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 10:27

Движение грузовиков ограничат в центре Сочи до 30 сентября

Ограничения начнут действовать с 15 июля
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Мэрия рекомендует предпринимателем организовать погрузки или выгрузки товаров с 20:00 до 8:00 часов.

Мэрия рекомендует предпринимателем организовать погрузки или выгрузки товаров с 20:00 до 8:00 часов.

В центре Сочи не смогут передвигаться грузовики массой более двух тонн. Ограничения начнут действовать с 15 июля по 30 сентября. Стоит отметить, что грузовики не смогут передвигаться только с 08:00 до 20:00 часов. В ночное время ехать по центру разрешается.

«Ограничение будет действовать на улицах Виноградной, Войкова, Воровского, Горького, Егорова, Конституции, Кооперативной, Красной, Орджоникидзе, Островского, Парковой, Поярко, Роз, Северной, Советской, Соколова, Театральной, Тоннельной, Черноморской, Юных Ленинцев и переулке Морском», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Мэрия рекомендует предпринимателем организовать погрузки или выгрузки товаров с 20:00 до 8:00 часов.