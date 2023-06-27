Екатерина Яковлева рассказала студентам о работе в телевизионной документалистике Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре 12 июля стартует международный фестиваль «RT. Док: Время героев». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Генпродюсер фестиваля Екатерина Яковлева перед началом показов встретилась со студентами Краснодарского государственного института культуры.

Руководитель документального вещания RT рассказала участникам встречи о работе в телевизионной документалистике. Екатерина Яковлева, в частности, объяснила тонкости репортажной съемки и процесса кинопроизводства. Студенты кафедры кино, телевидения и звукорежиссуры посмотрели на встрече работу одного из пятикурсников Сергея Косминова «Рабочие будни».

Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев» пройдет в семи городах страны. Уже 12 июля показы стартуют в краевом центре. В Краснодаре фестиваль начнут с премьеры военного документалиста Клима Поплавского «Военкоры-2». Фильм посвящен работе российских журналистов в зоне боевых действий.

На фестивале, в частности, покажут документальные фильмы об участниках СВО, организуют встречи с авторами и героями фильмов, лекции, мастер-классы и круглые столы.