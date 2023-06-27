В Сочинском государственном университете стартовала приемная кампания

Фото: СГУ

Для выпускников школ началась самая горячая пора. И связана она не только со сдачей выпускных экзаменов. Прежде всего молодым людям необходимо определиться с выбором будущей профессии. Как сделать правильный выбор, специалисты каких направлений будут востребованы на рынке труда в ближайшие годы, рассказали в Сочинском государственном университете.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ

23 мая последний звонок в школах Краснодарского края прозвучал для 93 тысяч выпускников, что для региона стало абсолютным рекордом. Для сравнения в прошлом году стены образовательных учреждений покинули порядка 88 тысяч детей.

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 11 класс окончили 23 тысяч человек, а девятый — более 70 тысяч мальчиков и девочек.

В регионе основной период сдачи ОГЭ и ЕГЭ продлится до 1 июля. После прохождения итоговой аттестации выпускники устремятся подаваться документы в высшие и средние учебные учреждения страны и региона.

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, напомнил, что президент РФ Владимир Путин дал поручение в следующие пять лет подготовить один миллион специалистов рабочих профессий. Это значит, что выпускники средних учебных заведений без работы не останутся.

Сочинский государственный университет ведет подготовку специалистов среднего звена по 15 программам. В частности, на базе вуза работает Университетский экономико-технологический колледж, который считается одним из лидеров среднего профессионального образования региона.

Для студентов оборудовано более 50 современных лабораторий и учебно-тренинговых кабинетов: программирования, ресторанного бизнеса, банковского дела, строительства и геодезии, поварского дела, туризма и гостеприимства, дизайна и многих других. Материально-техническое оснащение образовательного процесса наравне с высоким уровнем профессионализма является гордостью всего вуза.

- Важным шагом в последовательном повышении качества образования в университетском колледже является актуализация содержания образовательных программ, практикоориентированность обучения, ориентация подготовки обучающихся на самые высокие стандарты крупнейших предприятий-партнеров, являющихся работодателями для наших выпускников, - прокомментировали в СГУ.

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Что касается высшего образования, то в Краснодарском крае значительными темпами развиваются цифровые технологии или сфера IT. В частности, в регионе уже создан IT-парк, который как раз находится в Красной Поляне. Еще один появится в Краснодаре. Пока что проект находится на стадии реализации.

Проректор по экономике и дополнительному образованию Сочинского государственного университета Евгений Угрюмов отметил, что это одно из приоритетных направлений, которому уделяется особое внимание.

В вузе созданы все необходимые условия для изучения теоретических основ, а также получения практических навыков.

Еще одно важное направление, на которое делает упор местная власть, - подготовка педагогов. В Сочи и Краснодарском крае в целом ведется масштабное строительство школ, в которые требуются педагоги.

Кроме того, в Краснодарском крае действует мера поддержки, которая дает возможность сотрудникам социальной сферы получить 1 млн рублей в качестве первого взноса при покупке жилья в ипотеку. Это значительное подспорье для тех, кто решит со временем улучшить свои жилищные условия.

Всего же в Сочинском государственном университете четыре факультета: факультет туризма и сервиса, факультет экономики и права, социально-педагогический факультет и факультет инновационных, инженерных и цифровых технологий, предлагающие целый ряд специальностей.

Опытные педагоги вуза готовы помочь в выборе направления для обучения, а также будущей профессии, которая будет востребована на рынке труда. За любой информацией можно обращаться в приемную комиссию СГУ.

В университете представлен широкий выбор программ бакалавриата, специалитета, магистратуры. Есть очная, очно-заочная и заочная формы обучения, а также достаточное количество бюджетных мест. Документы на бюджетную форму обучения принимаются до 25 июля, на коммерческую — до 19 августа.

Секретарь приемной комиссии Ольга Майбина рассказала, что основная часть поступающих — это выпускники школ, которые зачисляются по результатам ЕГЭ. Также в вуз приходят и выпускники колледжей, у них есть право выбора. Они могут сдавать единый государственный экзамен или же проходить вступительные испытания на базе университета. Особые условия предоставляются людям с ограниченными возможностями здоровья и иностранцам.

БОГАТАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Сочинский государственный университет предлагает студентам не только образовательную программу, но также предоставляет возможность развиваться в других сферах жизни — спорте, волонтерстве, творчестве.

В СГУ создано самое мощное студенческое сообщество среди учебных заведений города-курорта. В частности, в вузе работает 16 студенческих объединений, предлагающих разнообразную палитру возможностей. Это и медиацентр, и студотряд, и спортивный клуб, и клуб межнациональной дружбы, и крупнейший вузовский волонтёрский центр России «ФОРВАРД».

А если кто-то не смог найти то, что ему по душе, - он может создать собственное объединение и сплотить вокруг себя единомышленников.

Поступай правильно – поступай в СГУ! 8 800 200 77 10

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