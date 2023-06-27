В Витязево мужчины устроили драку возле ночного клуба. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Анапы задержали мужчин, которые устроили драку возле ночного клуба. Инцидент произошел в поселке Витязево.

- Сотрудники полиции установили причастных лиц и задержали трех участников драки. Их привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию сотрудника полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что по решению суда мужчин арестовали на сроки от одних до четырех суток.

Кроме того, у них изъяли похожий на огнестрельное оружие предмет. Его направили его на экспертизу.

На данный момент полицейские устанавливают остальных участников происшествия.