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НовостиЗдоровье27 июня 2023 11:21

На Кубани за неделю COVID-19 заболели 92 человека, в том числе 13 детей

Самому младшему пациенту два месяца
Светлана ОВДЕЙ
За неделю с выздоровлением выписали 109 пациентов Фото из архива КП

За неделю с выздоровлением выписали 109 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за неделю выявили 92 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 13 детей, самому младшему из которых два месяца. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Так, в Краснодаре с 19 по 25 июня получено более 30 положительных результатов, в Сочи – около 20. В Мостовском районе заболели шесть человек, в Армавире – пять, в Новороссийске и Славянском районе – по четверо.

По три пациента прибавилось в Крыловском и Туапсинском, муниципалитетах, по два – в Абинском, Гулькевичском и Ейском, по одному – в Анапе, Геленджике и Горячем Ключе, Апшеронском, Кавказском, Каневском, Красноармейском, Лабинском, Темрюкском и Усть-Лабинском районах.

За неделю в крае с выздоровлением выписали 109 пациентов.