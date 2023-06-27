Житель Кропоткина из-за религиозных убеждений поджег молельный дом

При пожаре частично разрушилось здание и сгорела тематическая литература Фото: кадр из видео

В Кропоткине возбуждено уголовное дело после пожара в молельном доме. Помещение поджег местный житель из-за религиозных убеждений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Огонь охватил здание местной религиозной организации Евангельских Христиан-Баптистов. После возгорания на место выехали оперативные службы, в том числе полиция. При пожаре частично разрушилось здание и сгорела тематическая литература.

«По подозрению в поджоге сотрудники ППСП недалеко от места происшествия задержали 53-летнего жителя Кропоткина. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Как выяснилось, подозреваемый намеренно поджег дом, следуя религиозным убеждениям. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

«На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – уточнили в пресс-службе МВД по краю.