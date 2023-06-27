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НовостиОбщество27 июня 2023 11:40

В магазинах Сочи проверяют лицензии на алкоголь

На курорте запустили горячую линию
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Мэр Сочи провел совещание по данному поводу

Мэр Сочи провел совещание по данному поводу

На рабочем совещании мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил обеспечение продовольственной безопасности на курорте и борьбу с контрафактной алкогольной продукцией.

Продукция в магазинах и предприятиях общепита должна иметь документы, подтверждающие качество и безопасность. Проверки объектов потребительской сферы в Сочи проводят ежедневно, с начала года из оборота изъяли более 20 тысяч литров нелегального алкоголя. Но практика показывает, что пик выявления товара без лицензии приходится именно на высокий сезон — и в летние месяцы работают в усиленном режиме.

"В городе запустили горячую линию. Сообщайте о нарушениях, на все обращения реагируем в кратчайшие сроки. В Сочи по поручению главы нашего региона сформированы рабочие группы, куда входят сотрудники мэрии и полиции, также тесно работаем с общественниками и ТОСами, контролируем ситуацию в каждом населенном пункте. Высокие стандарты качества сервиса, отдыха и безопасности должны соблюдаться на всей территории курорта и по всем направлениям", - заключил Алексей Копайгородский.