В магазинах Сочи проверяют лицензии на алкоголь

Мэр Сочи провел совещание по данному поводу

На рабочем совещании мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил обеспечение продовольственной безопасности на курорте и борьбу с контрафактной алкогольной продукцией.

Продукция в магазинах и предприятиях общепита должна иметь документы, подтверждающие качество и безопасность. Проверки объектов потребительской сферы в Сочи проводят ежедневно, с начала года из оборота изъяли более 20 тысяч литров нелегального алкоголя. Но практика показывает, что пик выявления товара без лицензии приходится именно на высокий сезон — и в летние месяцы работают в усиленном режиме.

"В городе запустили горячую линию. Сообщайте о нарушениях, на все обращения реагируем в кратчайшие сроки. В Сочи по поручению главы нашего региона сформированы рабочие группы, куда входят сотрудники мэрии и полиции, также тесно работаем с общественниками и ТОСами, контролируем ситуацию в каждом населенном пункте. Высокие стандарты качества сервиса, отдыха и безопасности должны соблюдаться на всей территории курорта и по всем направлениям", - заключил Алексей Копайгородский.