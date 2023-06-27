На Кубани создадут рабочие группы по поиску суррогатного алкоголя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани создадут рабочие группы по поиску суррогатного алкоголя. Такое поручение дал глава региона Вениамин Кондратьев на заседании краевой комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Губернатор обратил внимание на то, что в июне в нескольких регионах от суррогатного сидра погибли десятки человек. Создание рабочих групп рассчитано на то, чтобы избежать подобных случает в крае. Их организуют из представителей профильных ведомств, муниципалитетов, правоохранителей и бизнеса.

«Краснодарский край – курортный регион, который ежегодно принимает миллионы туристов. И мы никому не позволим продавать им фальсификат. Результаты проверок показывают, что 27% торговых точек в многоквартирных домах реализуют пиво без каких-либо документов. Нельзя перекладывать всю ответственность только на правоохранительные органы. Обращаюсь к главам, вы должны первыми узнавать о местах продажи подделки и принимать исчерпывающие и жесткие меры», – отметил Вениамин Кондратьев.

В настоящее время в крае насчитывается более трех тысяч организаций в 12098 объектах и около шести тысяч индивидуальных предпринимателей, которые занимаются продажей алкоголя. В начала года было направлено свыше двух тысяч предостережений и проведено 98 профилактических визитов.

Всего полицейские с января выявили 95 преступлений, которые связаны с нелегальным изготовлением и оборотом алкоголя. Правоохранители изъяли свыше 400 тысяч литров продукции.