ККБ №1 лидирует среди медучреждений России по количеству торакальных операций Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краевая клиническая больница №1 лидирует среди медучреждений России по количеству торакальных операций. Результаты озвучили на XII Международном конгрессе «Актуальные направления современной кардио-торакальной хирургии», который проходил в Санкт-Петербурге.

В ККБ №1 ежегодно проводят 4,6 тыс. операций. Это в два раза больше в сравнении с другими больницами страны.

«Кроме того, медучреждение стало №1 в ТОП-10 России по количеству резекций при раке легкого, а также неспецифичных заболеваниях. Также НИИ-ККБ №1 стала первой в стране по количеству операции на средостении», – написала вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

В целом Кубань находится на третьем месте среди регионов стране по количеству торакальных операций.