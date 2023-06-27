Взрослая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Брюховецком районе на 80% отремонтировали поликлинику. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Медучреждение обновляют по нацпроекту «Здравоохранение».

В настоящее время специалисты проводят монтаж потолков, укладку керамогранита и шпаклевку стен. Кроме того, рабочие устанавливают радиаторы отопления, двери и отделывают дверные откосы

«Обновленная поликлиника будет оснащена всем необходимым оборудованием и мебелью», – отметил главврач Брюховецкой районной больницы Александр Киселев.

Поликлиника в муниципалитете будет рассчитана на 500 посещений в смену.

Напомним, в 2023 году по нацпроекту отремонтируют шесть медучреждений. Поликлиники приведут в порядок в Абинском, Брюховецком, Динском, Славянском, Белореченском и Калининском районах.