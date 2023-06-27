Движение трамваев №7 и 3 приостановлено Фото: t.me/kttukrd

В Краснодаре приостановлено движение трамваев №7 и 3 из-за обрыва контактного провода. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

«В данный момент в районе пересечения улиц Калинина и Каляева стоит движение трамваев №7 и №3 по причине обрыва контактного провода», – говорится в сообщении.

В настоящее время на место поломки выехали сотрудники Службы энергохозяйства.

Пассажиров просят быть внимательными и учитывать приостановленное движение при планировании маршрута.