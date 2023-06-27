Анастасия Крячко получила 100 баллов по биологии и химии Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани озвучили результаты ЕГЭ по биологии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Одиннадцатиклассники сдавали экзамен по выбору 13 июня.

По итогам выполнения работ 209 выпускников получили от 81 балла и выше. А школьница Анастасия Крячко из Павловского района сдала экзамен на 100 баллов. В результате выпускница пополнила ряды двухсотбалльников.

«Девушка сдала на максимальный балл не только биологию, но и химию», – написала вице-губернатор края Анна Минкьова в своем telegram-канале.

В настоящее время в крае насчитывается 10 двухсотбалльников и 267 стобалльников. Отмечается, что общие результаты выпускников региона находятся на уровне среднероссийских. Успешнее одиннадцатиклассники сдали ЕГЭ по русскому языку, литературе, химии и обществознанию.

Напомним, не позднее 4 июля на Кубани озвучат результаты ЕГЭ по иностранным языкам и информатике.