В Успенском районе Кубани по нацпроекту благоустроили центральную улицу

Улицу Красную привели в порядок в селе Успенском Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Успенском районе Кубани благоустроили центральную улицу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Общественную территорию привели в порядок в селе Успенском по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Специалисты в несколько этапов обновили более пяти тысяч кв. метров улицы Красной. Здесь, в частности, уложили тротуары, установили лавочки, оборудовали освещения, высадили можжевельник и туи. В 2022 году в зоне отдыха установили детские игровые и воркаут площадки.

«Для жителей эта территория является местом притяжения. Здесь проводят ярмарки, культурные и спортивные мероприятия», – отметил замглавы региона Андрей Прошунин.

Всего к концу 2023 года на Кубани обновят более 140 общественных территорий.