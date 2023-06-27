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НовостиОбщество27 июня 2023 13:59

В Успенском районе Кубани по нацпроекту благоустроили центральную улицу

Общественную территорию привели в порядок в селе Успенском
Светлана ОВДЕЙ
Улицу Красную привели в порядок в селе Успенском Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Улицу Красную привели в порядок в селе Успенском Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Успенском районе Кубани благоустроили центральную улицу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Общественную территорию привели в порядок в селе Успенском по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Специалисты в несколько этапов обновили более пяти тысяч кв. метров улицы Красной. Здесь, в частности, уложили тротуары, установили лавочки, оборудовали освещения, высадили можжевельник и туи. В 2022 году в зоне отдыха установили детские игровые и воркаут площадки.

«Для жителей эта территория является местом притяжения. Здесь проводят ярмарки, культурные и спортивные мероприятия», – отметил замглавы региона Андрей Прошунин.

Всего к концу 2023 года на Кубани обновят более 140 общественных территорий.