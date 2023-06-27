Поиски продолжаются Фото: t.me/urpso_mchs

В Сочи второй день ищут пропавшую в лесу 69-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. Пенсионерка не вернулась домой в селе Калиновое озеро.

О пропаже женщины спасателям сообщил ее сын. Мужчина рассказал, что его мама накануне не вышла из леса. Днем местная жительница отправилась собирать грибы с компанией других людей. Но в какой-то момент пенсионерка отделилась и ушла одна в сторону.

Изначально родственники пытались найти ее самостоятельно. Но к ночи они так и не встретили женщину.

«Вчера спасатели и кинологи обследовали наиболее труднодоступные места указанного района: крутые склоны, каньоны, скальные участки – всего около 4 кв. километров лесного массива. Сегодня поиск продолжается», – сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В настоящее время поиски проводят сотрудники ЮРПСО МЧС, отряда «Кубань-СПАС», Службы спасения Сочи и волонтеры. Уточняется, что никаких следов пока не обнаружено.