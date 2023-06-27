Аниматоры работали нелегально на улице Туристической Фото: t.me/adm_gelen

В Геленджике задержали аниматоров, вымогавших деньги у туристов за фото. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Предприниматели в костюмах лошади, русалки, тритоны и других персонажей работали на улице Туристической. Аниматоры предлагали туристам сделать платные фотографии, но работали нелегально.

«Сотрудники полиции совместно с администрацией курорта пресекли нелегальную деятельность, изъяли бутафорию и доставили горе-предпринимателей в отдел. За свой «промысел» горе-фотографы ответят в рамках действующего законодательства», – отметили в пресс-службе мэрии Геленджика.