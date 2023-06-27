Надежда Бабкина также поздравила сотрудников. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Специальный учебный центр «Кубань» отметил первую годовщину работы. С 2022 году здесь прошли обучение боевым навыкам тысячи казаков. С датой сотрудников центра поздравили заместитель главы региона Александр Власов и член Совета при президенте РФ по делам казачества, народная артистка России Надежда Бабкина.

«Также сегодня годовщина со дня образования отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-16), в котором 163 человека наградили орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» и «За Отвагу», представлены к награждению еще 142 казака, с честью выполнившие долг перед Отечеством» – рассказал Александр Власов.

Надежда Бабкина возложила цветы к мемориалу памяти павших бойцов отряда «Кубань». Затем после показательных вступлений казаков-добровольцев прошел концерт, на котором выступили Надежда Бабкина, и государственный ансамбль «Русская песня».