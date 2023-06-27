На Кубани 11 выпускников нарушили порядок проведения ЕГЭ

За умышленное нарушение правил ЕГЭ следует административная ответственность. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани порядок проведения ЕГЭ нарушили семеро одиннадцатиклассников и четверо выпускников прошлых лет. Подростки принесли с собой на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны, что категорически запрещено правилами проведения экзаменационных испытаний. Впервые за несколько лет выпускники Краснодарского края разместили в сети Интернет экзаменационные материалы, чем нарушили информационную безопасность.

«Каждый экземпляр контрольно-измерительных материалов имеет уникальный идентификационный номер, поэтому отследить их появление в сети просто, как и определить нарушителя. Несоблюдение правил – это несправедливость прежде всего к другим выпускникам, которые старательно готовились и пришли честно показать свои знания» – рассказала начальник управления по надзору и контролю в сфере образования Татьяна Горностаева.

Удаленные с экзаменов по обязательным предметам – математике и русскому языку – смогут в сентябре пересдать экзамены, получить аттестат и продолжить обучение в колледжах и техникумах. Если же участник был удален с экзамена по выбору, то в следующий раз он будет допущен к экзаменационным испытания только через год. Кроме того, за нарушение порядка придется заплатить денежный штраф.

Также к административной ответственности привлекли 18 сотрудников пунктов проведения экзамена, которые нарушил протокол проведения ЕГЭ.