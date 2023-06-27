Победитель конкурса проектов «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых» получит 1 млн рублей

Автор лучшей идеи проекта «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых» получит 1 млн рублей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Автор лучшей идеи проекта «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых» получит 1 млн рублей. Средства можно будет направить на развитие своего дела. Желание принять участие в краевой образовательной программе поступило выразило уже более тысячи человек в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрацию на первый поток завершится 30 июня.

«Программа проекта в этом году предусматривает онлайн-тестирование участников на наличие предпринимательского опыта и управленческих компетенций. А также образовательную программу для начинающих, действующих и продвинутых предпринимателей, индивидуальную работу с наставником по дорожной карте развития бизнес-проектов», - рассказала заместитель руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Татьяна Гончарова.

Чтобы присоединиться к конкурсу, необходимо зарегистрироваться на сайте Центра «Мой бизнес» в разделе Школа молодого предпринимателя. «Лучший бизнес-проект» назовут в декабре 2023 года.

«Бизнес молодых» был создан по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева. Защитившие бизнес-проекты выпускники могут претендовать на льготное субсидирование в Фонде микрофинансирования в размере от 100 тыс. до 5 млн рублей по ставкам от 0,1% годовых.