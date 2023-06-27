В Анапе к 2024 году появится напорный канализационный коллектор

В Анапе в 2023 году начнется строительство коллектора. Фото: пресс-службы администрации Анапы.

В Анапе началось строительство напорного канализационного коллектора. Это масштабный проект ведения очищенных сточных вод от очистных сооружений канализации до камеры гашения на Высоком берегу. Протяженность коллектора будет почти 6 км.

«В глобальной перспективе мы закладываем возможности развития нашего курорта на годы вперед с учетом его постоянного развития. К тому же, данные мероприятия позволят улучшить экологическую ситуацию, поскольку качество очистки сбрасываемых вод значительно возрастет» - рассказал вице-мэр Артем Моисеев.

В районе улицы Ленина уже началась подготовка. Здесь возводят строительный городок и будут оборудованы площадки для складирования материалов. В будущем коллектор почти вдвое увеличит пропускную способность существующего – с 70 до 114 тыс.кубометров в сутки. Все работы должны быть завершены к концу 2024 года.