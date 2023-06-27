В Анапе с начала сезона отдохнули и оздоровились 17 тысяч детей

В Анапе подвели первые итоги летней детская кампании. Фото: пресс-службы администрации Анапы.

В Анапе завершилась первая смена в детских здравницах и санаториях. С начала сезона в 22 детских здравницах и 2 санаториях отдохнули и оздоровились около 17 тысяч детей со всей страны. Загрузка объектов составила около 90%.

«Впереди еще три летние смены. Детский отдых должен быть безопасным. Это касается вопросов санитарного порядка, противопожарной и антитеррористической защищенности», - подчеркнул вице-мэр Виталий Воронов.

Благополучную эпидобстановку на также объектах отметила начальник территориального отдела Роспотребнадзора Лариса Медведева. Власти поблагодарили руководителей здравниц за качественную подготовку к детской летней оздоровительной кампании.