Житель Адыгеи вытащил из открытой машины сумку с 50 тысячами рублей

Подозреваемый может лишиться свободы на пять лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Полицией Майкопа установлена личность подозреваемого в хищении денежных средств из автомобиля. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее, с заявлением о краже в неделю назад обратился 54-летний житель Краснодарского края.

«Пострадавший сообщил, что прибыл в Майкоп по делам и на короткий промежуток времени припарковал автомобиль на одной из улиц. Машину мужчина оставил открытой, а когда вернулся, то обнаружил, что с пассажирского сиденья пропала сумка с крупной суммой денег», - уточнили в ведомстве.

Кто именно похитил денежные средства, мужчине определить так и не удалось. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. В ходе проведения розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность вора. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Шовгеновского района. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.