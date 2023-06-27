Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 июня 2023 18:29

Жительница Майкопа назло знакомой разбила лобовое стекло ее автомобиля

В отношении женщины, умышленно повредившей чужой автомобиль возбуждено уголовное дело
Евгения ХАЛИКОВА
Конфликт двух женщин закончился уголовным делом.

Конфликт двух женщин закончился уголовным делом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следствием полиции Майкопа возбуждено уголовное дело в отношении женщины, умышленно повредившей чужой автомобиль. Как следует из материалов дела, к порче имущества привел длительный конфликт между двумя майкопчанками.

«В полицию города Майкопа обратилась 27-летняя местная жительница. Она сообщила, что на протяжении некоторого времени у нее был конфликт с 28-летней местной жительницей. В ходе очередного скандала женщина постарше взяла камень и кинула в стекло автомобиля соперницы», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Сумма нанесенного ущерба составила 8 тысяч рублей. Правонарушительнице придется возместить его, а также представить перед судом за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.