В Краснодаре строительные леса рухнули на автомобили и мужчину

Строительные леса рухнули на парковку.

В Краснодаре строительные леса рухнули на припаркованные на стоянке автомобили. Падая, металлоконструкция также задела и человека. Инцидент произошел на улице Бабушкина, 248, днем 27 июня.

«В результате было повреждены четыре припаркованных машины, также пострадал один из автовладельцев. Мужчина припарковался, вышел на тротуар и на него упал забор», - рассказал официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Мужчина доставлен в больницу, где ему оказали помощь. В департаменте строительства сообщили что данный участок по улице Бабушкина находится в частной собственности. За разрешением на выполнение строительных работ владельцы участка в администрацию краевого центра не обращались. Специалисты администрации Западного внутригородского округа свяжутся с собственником, чтобы уточнить правомерность установки ограждения.